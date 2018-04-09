Переработка, повторное использование и меньше ненужных вещей: как в Японии работают с мусором

Страна восходящего солнца известна своим отношением к отходам. Выброс мусора здесь строго регламентирован: во‐первых, он делится на категории, во‐вторых, каждую категорию выбрасывают в определенный день недели. «360» разбирался в тонкостях работы с отходами в Японии

Как выбрасывают мусор в Японии

Правила выброса мусора определяют местные власти. В разных регионах и даже районах городов она осуществляется по разному.

«Есть места, где отходы разделяют на сгораемые и несгораемые. В некоторых местах по отдельным дням выносят крупногабаритный мусор, сырые или пищевые отходы и батарейки. Правила везде разные», — рассказывает «360» студентка Мария, получающая образование в Японии.

Например, за утилизацию старого телевизора или холодильника придется заплатить. Так просто крупногабаритный мусор не выбросишь

— Мария.

Частота выброса зависит от района проживания. Где-то пищевые отходы можно выбрасывать три раза в неделю, а где-то — четыре.

«Стеклянные и металлические отходы обычно выбрасывают дважды в неделю. Опять же, по толщине пластика в некоторых районах тонкую пластмассу мэрии приравнивают к сгораемым отходам, а где-то его просят сортировать с несгораемым мусором», — рассказывает Мария.

Некоторые японцы моют пластиковые и жестяные упаковки перед тем, как их выбросить. Этого нет в правилах, однако некоторым японцам из-за воспитания приятнее выбросить чистый мусор.

Куда выбрасывают мусор

В японских городах установлены пункты приема мусора. У каждого дома на придомовой территории есть или специальные баки, или огороженные участки. Там же обычно находится расписание (часто иллюстрированное), по каким дням и какой мусор можно выбрасывать.

Минусы японской системы

Одна из немногих неудобств японской системы работы с мусором заключается в том, что отходы надо хранить хранить до тех пор, пока их не заберут мусорщики. Летом некоторые японцы даже хранят пищевые отходы в холодильнике, чтобы они не портились.

«Если я не успел выбросить картонку, то мне нужно хранить ее дома неделю. Также приходится поступать и с бутылками. Обычный мусор, то есть пищевые отходы, упаковки от чипсов и так далее можно выбрасывать дважды в неделю. В моем районе это среда и суббота. Но если жить не в трехэтажном доме, а в многоэтажке, то там есть что-то вроде мусоропровода, куда отходы можно выбрасывать почти каждый день», — рассказывает видеоблогер Дмитрий Шамов , живущий в Японии.

«И, конечно, нужно заранее готовится к выбросу мусора и выносить только сгораемый мусор и так далее», — добавляет студентка Мария.

Как вообще в Японии относятся к отходам

Видеоблогер Дмитрий Шамов рассказывает, что в Японии следуют системе 3R — это переработка, повторное использование и уменьшение использования ненужных вещей.

«То есть если вам не нужен новый мобильный телефон, то и не нужно его покупать. Таким образом уменьшают количество мусора», — объясняет он.

По словам студентки Марии, в стране восходящего солнца мусор не разбрасывают на улице.

«Я не видела, чтобы кого-то штрафовали за выброшенные на улице мусор, но японское воспитание не позволяет так делать. Даже если рядом нет урны, люди стараются доносить мусор до ближайшего места, где его можно выбросить легально. Это прививают с детских лет», — говорит она.