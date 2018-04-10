В СПЧ рассказали о проверке источников загрязнения воздуха в Подмосковье

Люберец, Согласно сообщению, в связи с многочисленными обращениями граждан правительством Московской области создан штаб по вопросу распространения, выявления и ликвидации источников сильных, неприятных запахов на территории Балашихи Реутова . К решению проблемы привлечен Институт проектирования, экологии и гигиены ( Санкт-Петербург ), который провел анализ распространения загрязняющих веществ в атмосфере.

"Результаты исследований показали, что возможными источниками появления запаха сероводорода могут являться полигон ТБО «Кучино» и промышленные зоны Москвы, городских округов Балашиха и Реутов. В результате проведенных надзорных мероприятий министерством к административной ответственности привлечены более 20 юридических и физических лиц", — говорится в сообщении.

Отмечается, что инспекторы министерства продолжают последовательную проверку всех промзон и предприятий в городских округах для выявления источников загрязнения атмосферного воздуха.

Добавляется, что по результатам проверок к административной ответственности, в частности, привлечены ООО «Роквул», ООО ПК «Вторалюминпродукт» и ООО «ЭНИТ».