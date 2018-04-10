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В СПЧ рассказали о проверке источников загрязнения воздуха в Подмосковье
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В СПЧ рассказали о проверке источников загрязнения воздуха в Подмосковье 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Министерство экологии и природопользования Московской области сообщило о привлечении к административной ответственности за загрязнение воздуха более 20 юридических и физических лиц, говорится на сайте Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.
Согласно сообщению, в связи с многочисленными обращениями граждан правительством Московской области создан штаб по вопросу распространения, выявления и ликвидации источников сильных, неприятных запахов на территории Балашихи, Люберец, Реутова. К решению проблемы привлечен Институт проектирования, экологии и гигиены (Санкт-Петербург), который провел анализ распространения загрязняющих веществ в атмосфере.
"Результаты исследований показали, что возможными источниками появления запаха сероводорода могут являться полигон ТБО «Кучино» и промышленные зоны Москвы, городских округов Балашиха и Реутов. В результате проведенных надзорных мероприятий министерством к административной ответственности привлечены более 20 юридических и физических лиц", — говорится в сообщении.
Отмечается, что инспекторы министерства продолжают последовательную проверку всех промзон и предприятий в городских округах для выявления источников загрязнения атмосферного воздуха.
Добавляется, что по результатам проверок к административной ответственности, в частности, привлечены ООО «Роквул», ООО ПК «Вторалюминпродукт» и ООО «ЭНИТ».
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