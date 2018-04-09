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Мусор предложили спускать в канализацию для снижения нагрузки на полигоны
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Мусор предложили спускать в канализацию для снижения нагрузки на полигоны 

Ридус 2 часа назад
Пищевые отходы предложили измельчать и утилизировать через канализационную сеть для снижения нагрузки на мусорные полигоны. Об этом сообщил председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов.
В понедельник состоялось совещание, посвященное проблемам чистоты воздуха и утилизации отходов в Москве и области. В ходе встречи Федотов отметил, что в московском регионе необходимо «вводить единую систему сводного расчета, который позволит учесть все источники загрязнения, как стационарные, так и мобильные».
«Доклады от экспертов и ученых показали, что наука дает широкие возможности для мониторинга воздушного бассейна и оперативного реагирования на изменения в атмосфере», — цитирует РАПСИ Федотова.
Как сообщил министр экологии региона Александр Коган, соглашение о сотрудничестве в сфере контроля за мониторингом состояния воздуха между Москвой и областью уже подписано. По итогам исследований определят места для размещения оборудования. Система автоматического мониторинга состояния воздуха в Подмосковье, по словам Когана, заработает в следующем году.
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