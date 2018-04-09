Мусор предложили спускать в канализацию для снижения нагрузки на полигоны

Пищевые отходы предложили измельчать и утилизировать через канализационную сеть для снижения нагрузки на мусорные полигоны. Об этом сообщил председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов.

В понедельник состоялось совещание, посвященное проблемам чистоты воздуха и утилизации отходов в Москве и области. В ходе встречи Федотов отметил, что в московском регионе необходимо «вводить единую систему сводного расчета, который позволит учесть все источники загрязнения, как стационарные, так и мобильные».

«Доклады от экспертов и ученых показали, что наука дает широкие возможности для мониторинга воздушного бассейна и оперативного реагирования на изменения в атмосфере», — цитирует РАПСИ Федотова.