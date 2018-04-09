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Единый мониторинг экологии Московского региона начнут создавать в 2019 году
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Единый мониторинг экологии Московского региона начнут создавать в 2019 году 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Власти Московской области рассчитывают заключить соглашения с Москвой о создании единой системы мониторинга экологии столичного региона до конца 2018 года и начать организовывать его рамках станции контроля с 2019 года. Об этом журналистам в понедельник сообщил министр экологии и природопользования Подмосковья Александр Коган.
"У нас подписано общее соглашение с Москвой (агломерационное соглашение, заключенное на Российском инвестиционном форуме в Сочи — прим. ТАСС). Теперь под каждое действие будет подписано дополнительное соглашение, первое — это совместный мониторинг окружающей среды и сводный расчет по всем источникам выбросов. В этом году все соглашения будут подписаны. Исследования мы проведем в том году, с 2019 года мы начнем устанавливать датчики", — сказал он.
Коган добавил, что вместе с властями Москвы экологии Подмосковья будут делать сводный расчет выбросов в атмосферу загрязняющих веществ: определят источники и способы снижения выбросов.
Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на Российском инвестиционном форуме в Сочи подписали соглашение о совместном развитии агломерации. Документ затрагивает шесть стратегических сфер взаимодействия и будет действовать до 2025 года.
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