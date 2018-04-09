В Госдуме рассказали о работе над проектом об экологической информации

"Более года назад президент России дал поручение министерству природы разработать и внести в Государственную Думу законопроект об экологической информации. Это поручение до сих пор министерством не исполнено… Мы считаем, что эта брешь и в законодательстве, и в информировании граждан должна быть устранена, и будем добиваться максимально оперативного внесения в Госдуму законопроекта об экологической информации. Часть работы мы уже выполнили за наших коллег из министерства", — приводит слова депутата пресс-служба фракции «Единая Россия».

Он отметил, что на заседании круглого стола результатами своего исследования в сфере экологической информации, проведенного по заказу Государственной Думы, поделились представители Высшей школы экономики , а также представители Всемирного фонда дикой природы и другие эксперты.

"Мы будем настаивать на максимально широком экспертном обсуждении вопроса. Задача Минприроды сейчас — обобщить все наработки, учесть их и внести в Госдуму этот законопроект. Мы будем держать на контроле исполнение этого президентского поручения", — подчеркнул Бурматов.