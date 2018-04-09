Ещё
В Госдуме рассказали о работе над проектом об экологической информации
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Госдуме рассказали о работе над проектом об экологической информации 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. В Госдуме работают над законопроектом об экологической информации, сообщил председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов (ЕР) на заседании круглого стола на тему «Законодательное регулирование оборота экологической информации и доступа к ней», участие в котором приняли ученые, эксперты, экологи, а также представители Минприроды РФ и Росгидромета.
"Более года назад президент России дал поручение министерству природы разработать и внести в Государственную Думу законопроект об экологической информации. Это поручение до сих пор министерством не исполнено… Мы считаем, что эта брешь и в законодательстве, и в информировании граждан должна быть устранена, и будем добиваться максимально оперативного внесения в Госдуму законопроекта об экологической информации. Часть работы мы уже выполнили за наших коллег из министерства", — приводит слова депутата пресс-служба фракции «Единая Россия».
Он отметил, что на заседании круглого стола результатами своего исследования в сфере экологической информации, проведенного по заказу Государственной Думы, поделились представители Высшей школы экономики, а также представители Всемирного фонда дикой природы и другие эксперты.
"Мы будем настаивать на максимально широком экспертном обсуждении вопроса. Задача Минприроды сейчас — обобщить все наработки, учесть их и внести в Госдуму этот законопроект. Мы будем держать на контроле исполнение этого президентского поручения", — подчеркнул Бурматов.
РИА Новости: последние новости
Минприроды РФ проводит конкурс "Заповедные острова России" "Альянс зеленых" проведет праймериз на выборы мэра Москвы В России ожидается рост случаев загрязнения воды и почвы нефтью
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбербанк выступил с заявлением225
Черный понедельник, пророчество Черномырдина и другие события дня56
Первые плоды санкций США. Что будет дальше903
Эрдоган нацелился на Донбасс323
Галкин поделился личной трагедией31
Видео
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
01:36
Сын Табакова взбесил народ
Шоу-бизнес
02:36
Трамп пригрозил «важными решениями» по Сирии
США В мире
02:05
Первые плоды санкций США. Что будет дальше
Рынки Личный счет
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
00:59
Галкин поделился личной трагедией
Шоу-бизнес
05:54
Откуда мы знаем возраст Вселенной
Наука и техника Наука
00:39
Авиаудару по Сирии нашли объяснение
Оружие Армия
02:15
Путин наградил двух американских генералов
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение