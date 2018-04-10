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Завод по переработке отходов в Волоколамске планируют создать за полгода
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Завод по переработке отходов в Волоколамске планируют создать за полгода 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Завод по переработке органических отходов на полигоне «Ядрово» планируют создать за полгода, сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.
В понедельник в Совете по правам человека состоялось рабочее совещание по проблемам экологии Московского региона, в частности обеспечения чистоты атмосферного воздуха и утилизации органических отходов в Москве и Подмосковье.
Вскоре начнется строительство завода по отделению и обезвреживанию органики.
"По плану он начнет строиться в ближайшие две недели. Через полгода на этом полигоне вообще не будет захораниваться органика, а значит, выделение запахов прекратится", — рассказал Коган журналистам после совещания, отвечая на вопрос о мерах по решению проблемы полигона «Ядрово» близ Волоколамска.
Он отметил, что компания, которая приступила к подготовке дегазации, уже завезла соответствующие материалы. «Мы планируем, что уже через месяц, максимум через полтора, проблема запаха в Волоколамске полностью завершится», — сообщил министр.
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