Завод по переработке отходов в Волоколамске планируют создать за полгода

В понедельник в Совете по правам человека состоялось рабочее совещание по проблемам экологии Московского региона, в частности обеспечения чистоты атмосферного воздуха и утилизации органических отходов в Москве и Подмосковье.

Вскоре начнется строительство завода по отделению и обезвреживанию органики.

"По плану он начнет строиться в ближайшие две недели. Через полгода на этом полигоне вообще не будет захораниваться органика, а значит, выделение запахов прекратится", — рассказал Коган журналистам после совещания, отвечая на вопрос о мерах по решению проблемы полигона «Ядрово» близ Волоколамска

Он отметил, что компания, которая приступила к подготовке дегазации, уже завезла соответствующие материалы. «Мы планируем, что уже через месяц, максимум через полтора, проблема запаха в Волоколамске полностью завершится», — сообщил министр.