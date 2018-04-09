В Московском регионе предложили ввести единую систему расчетов загрязнений воздуха 

Единую систему расчетов загрязнений атмосферного воздуха могут создать в Московском регионе, сообщил журналистам в понедельник председатель совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов.
«Мы пришли к выводу, что в Московском регионе нужно вводить единую систему сводного расчета, который позволяет учесть все источники загрязнения атмосферного воздуха от транспорта и других мобильных и стационарных источников загрязнения — печные трубы и так далее», — сказал Федотов.
В понедельник в администрации президента РФ прошло совещание по вопросам экологии, на котором присутствовали Федотов, министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган. На совещании говорили о перспективах в борьбе с отходами.