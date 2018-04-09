В Московском регионе предложили ввести единую систему расчетов загрязнений воздуха

«Мы пришли к выводу, что в Московском регионе нужно вводить единую систему сводного расчета, который позволяет учесть все источники загрязнения атмосферного воздуха от транспорта и других мобильных и стационарных источников загрязнения — печные трубы и так далее», — сказал Федотов.