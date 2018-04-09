Ещё
В Московском регионе предложили ввести единую систему расчетов загрязнений воздуха
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Московском регионе предложили ввести единую систему расчетов загрязнений воздуха 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Единую систему расчетов загрязнений атмосферного воздуха могут создать в Московском регионе, сообщил журналистам в понедельник председатель совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов.
«Мы пришли к выводу, что в Московском регионе нужно вводить единую систему сводного расчета, который позволяет учесть все источники загрязнения атмосферного воздуха от транспорта и других мобильных и стационарных источников загрязнения — печные трубы и так далее», — сказал Федотов.
В понедельник в администрации президента РФ прошло совещание по вопросам экологии, на котором присутствовали Федотов, министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган. На совещании говорили о перспективах в борьбе с отходами.
РИАМО: последние новости
Современные мусороперерабатывающие комплексы заменят полигоны ТБО в Подмосковье Контейнерные площадки Подмосковья оборудуют для раздельного сбора мусора к 1 января 2019 г Минэкологии расследует факты загрязнения воздуха в Ленинском районе
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые плоды санкций США. Что будет дальше372
Эрдоган нацелился на Донбасс283
Сбербанк выступил с заявлением66
Авиаудару по Сирии нашли объяснение143
Черный понедельник наступил для России821
Видео
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
02:36
Трамп пригрозил «важными решениями» по Сирии
США В мире
02:05
Первые плоды санкций США. Что будет дальше
Рынки Статьи
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
00:59
Галкин поделился личной трагедией
Шоу-бизнес
05:54
Откуда мы знаем возраст Вселенной
Наука и техника Наука
00:39
Авиаудару по Сирии нашли объяснение
Оружие Армия
02:15
Путин наградил двух американских генералов
Политика
00:30
Apple выпустила красный iPhone
Гаджеты Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение