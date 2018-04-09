«Норинский лес» получил статус ООПТ

Среди задач создания памятника природы значится сохранение и восстановление экосистемы, популяций и мест обитания редких видов флоры и фауны.

Режим охраны памятника природы предполагает ряд запретов: рубка деревьев, выжигание растительности, выпас скота, строительство (с небольшими оговорками), проезд и стоянка транспортных средств вне дорог общего пользования и специально предусмотренных мест.

Общая площадь Норинского леса составляет 215 гектаров. Он расположен в Алексеевском лесничестве и включает в себя правобережную пойму реки Нарма.