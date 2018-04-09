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«Норинский лес» получил статус ООПТ
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«Норинский лес» получил статус ООПТ 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Среди задач создания памятника природы значится сохранение и восстановление экосистемы, популяций и мест обитания редких видов флоры и фауны.
Режим охраны памятника природы предполагает ряд запретов: рубка деревьев, выжигание растительности, выпас скота, строительство (с небольшими оговорками), проезд и стоянка транспортных средств вне дорог общего пользования и специально предусмотренных мест.
Общая площадь Норинского леса составляет 215 гектаров. Он расположен в Алексеевском лесничестве и включает в себя правобережную пойму реки Нарма.
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