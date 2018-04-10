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Югра планирует начать перерабатывать 100% твердых коммунальных отходов к 2030 году
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Югра планирует начать перерабатывать 100% твердых коммунальных отходов к 2030 году 

ТАСС 2 часа назад
Фото: АПИ Урал
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 апреля. /ТАСС/. Ханты-Мансийский автономный округ-Югра (ХМАО-Югра) планирует начать перерабатывать 100% твердых коммунальных отходов (ТКО) к 2030 году. Об этом во время круглого стола «Новая система обращения с отходами. Возможности создания новых производств» на Югорском промышленном форуме сказал замначальника управления промышленной политики, начальник отдела по обращению с отходами окружного департамента промышленности Артем Чурсин.
"Основными ориентирами новой территориальной схемы обращения с отходами автономного округа является увеличение целевых показателей утилизации твердых коммунальных отходов к 2030 году до 25% и обработки до 100%" — сказал он.
По его словам, достижение подобных показателей планируется за счет перехода к раздельному сбору отходов и строительству комплексных межмуниципальных полигонов.
Ранее ТАСС сообщал со ссылкой на окружной департамент общественных и внешних связей, что сеть из пяти межмуниципальных полигонов для твердых бытовых отходов (ТБО) появится в ХМАО-Югре до 2021 года. Согласно новой схеме, предполагается не только захоронение, но и вторичная переработка сырья. Также в департаменте отметили, что полный переход на новую систему обращения с отходами будет осуществлен в Югре до 1 января 2019 года, выбор региональных операторов должен произойти до 1 мая 2018 года. Главное звено в этой системе — территориальная схема по обращению с ТКО, в которой появится информация о местах накопления отходов, их сбора, переработки и утилизации, транспортная доступность.
О форуме
Югорский промышленный форум пройдет в Ханты-Мансийске 10-11 апреля, он будет посвящен стратегическим приоритетам промышленного развития автономного округа, связанным с локализацией новых производств и диверсификацией региональной экономики. Организаторами мероприятия выступают ООО «Югра-Экспо» при поддержке регионального департамента промышленности и Фонда развития Югры. ТАСС выступает информационным партнером форума.
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