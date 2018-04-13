Самый северный в мире комплекс обращения с отходами заработает в России в июле 2018 года

КРАСНОЯРСК , 13 апреля. / ТАСС /. Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Мурманской области , которая станет самой северной в мире, будет запущена в эксплуатацию в июле 2018 года. Об этом в пятницу на Красноярском экономическом форуме (КЭФ) сообщил генеральный директор компании «Управление отходами» Павел Бесшапов.

"Концессионное соглашение предусматривает создание самой северной в мире комплексной системы обращения с отходами.. Начало эксплуатации — июль, одновременно с началом работы регионального оператора в Мурманской области. Этот объект — совокупность трех мусоросортировочных станций на значительном удалении от основного мусорообразователя — города Муманска, самая дальняя станция находится за 240 км от основного объекта. Сам объект — мусоросортировочный комплекс и полигон, его мощности позволяют обработать 100% отходов всей Мурманской области", — сказал Бесшапов.

По его словам Бесшапова, еще один подобный объект будет создан в Ханты-Мансийском автономном округе . По нему недавно заключено концессионное соглашение, построен он будет в 2019 году.

Бесшапов отметил, что на сегодня компания «Управление отходами» — крупнейший инвестор (объем инвестиций составляет более 8 млрд рублей — прим. ТАСС) в отрасли, реализует проекты в девяти субъектах РФ , ряд объектов в процессе проектирования и строительства.

Решение проблем на арктических территориях

Эксперты форума также предлагают и другие варианты решения проблем с вывозом и переработкой отходов в арктических территориях. По словам заместителя директора по науке НИИ «Центр Экологической промышленной политики» Андрея Недре, проблему отдаленности и труднодоступности можно было бы решить через создание морского комплекса по работе с отходами.

"С нашей точки зрения, одним из инструментов решения проблемы может стать создание экотехнопарка с использованием комплекса морского базирования по сбору, сортировке и переработке отходов. Предполагается, что вдоль Северного морского пути будут созданы места для сбора, временного хранения отходов. Затем, такой комплекс, который может, в том числе, сортировать и частично, наверное, уничтожать отходы, будет курсировать и доставлять в Мурманск Владивосток то, что можно потом использовать. У нас опыт есть с использованием таких комплексов морского базирования за рубежом", — пояснил Недре.

По словам исполнительного директора Ассоциации операторов в сфере обращения с отходами Руслана Губайдуллина, в ближайшее время появятся новые нормы СанПИН, которые будут соответствовать реальности северных регионов — документ должен выйти уже в мае 2018 года. Изменения позволят оптимизировать работу организаций, работающих с вывозом отходов.

"Федеральный орган власти с участием нашей ассоциации, приготовил новую редакцию СанПИН о требованиях содержания территорий населенных мест. Предлагается для труднодоступных (территорий), в том числе субъектов арктической зоны, установить возможность хранить несортированные ТКО до 10 дней, уйти от атавизма — ежедневного вывоза отходов, который просто не реализуем даже в некоторых областях центральной России, не говоря уже о крайнем севере, когда от мусорообразователя до места размещения отходов 700 — 600 км", — подчеркнул Губайдуллин.

Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — «Россия 2018 — 2024: реализуя потенциал». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.