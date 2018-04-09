В Минприроды создадут группу по развитию институтов гражданского общества 

Основными целями группы станут организация системного сотрудничества между общественными экологическими организациями и государством, формирование повестки в области экологии и содействие в решении актуальных проблем.
"И политическое руководство страны, и государственные институты, и само общество заинтересованы в том, чтобы в России действовала полноценная сеть экологических движений и организаций. Это должны быть профессиональные команды, имеющие определенную специализацию, квалификацию, образовательные программы для новых участников, просветительские инициативы для граждан", — отметил Сергей Донской.