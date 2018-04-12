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ОНФ выступает за создание новой отрасли ликвидации экологического ущерба
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ОНФ выступает за создание новой отрасли ликвидации экологического ущерба 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В частности, Медведев отметил, что за шесть лет правительством реализовано 30 проектов в этой сфере и работа продолжается на всей территории страны. Он также добавил, что ликвидация экологического ущерба должна стать самостоятельной отраслью, создавая спрос на перспективные технологии и оборудование.
"При реализации проекта ОНФ «Генеральная уборка» необходимость трансформации направления по ликвидации экологического ущерба в отдельную отрасль представляется взвешенным и необходимым решением. При этом сам процесс обязательно должен сопровождаться переработкой, сортировкой и утилизацией отходов. У нас все к этому и идет", — отметил Гутенев.
По его словам, новая отрасль формируется уже сейчас в рамках Федерального закона №458 «О внесении изменений в Федеральный закон об отходах производства и потребления».
"Это комплексная задача, которую, как сказал премьер-министр, необходимо решать на основе современных технологий", — заключил Гутенев.
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