ОНФ проконтролирует ликвидацию опасной свалки в Заозерье

Здание бывшей фермы, заваленное древесной корой и опилками, угрожает целому поселку в Карелии . Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Карелии обратились вприродоохранную прокуратуру и администрацию Прионежского муниципального района с просьбой принять меры по ликвидации свалки с опасными отходами на территории Заозерского сельского поселения. Объект несанкционированного складирования древесной коры и опилками обнаружили и нанесли на интерактивную карту свалок ОНФ жители Прионежского района, сообщает пресс-центр общенародного фронта.

Мы разделяем беспокойство жителей Заозерья. Древесной корой, относящейся к IV классу опасности, уже завалено под крышу здание бывшей фермы, находящегося на окраине поселения. Данные отходы деревообработки должны перерабатываться или утилизироваться, а не сваливаться на территории поселка. Эта свалка из коры и опилок может привести к гибели зеленых насаждений и пожару. Будем добиваться ликвидации опасного объекта, нанесенного на карту свалок,

— сказал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Карелии Илья Косенков. Всего на интерактивном ресурсе проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Карелии гражданами отмечены 204 точки незаконного складирования отходов. Из них 81 свалка убрана, то есть практически каждая третья свалка. По 123 объектам направлены обращения в надзорные органы с требованием принять меры по устроению выявленных нарушений.

Снег в Карелии начал таять, «подснежки» в виде свалок появляются и на территориях городов, сел, и в лесах. Мы призываем всех жителей республики не оставаться в стороне — наносить на карту свалок выявленные объекты. Вместе мы продолжим работу по реализации проекта ОНФ «Генеральная уборка», который помогает нам бороться с несанкционированными свалками»,