Общероссийский народный фронт добился ликвидации более 7,5 тысячи свалок 

«Интерактивная карта свалок» — крупнейший портал в России по работе с обращениями граждан, связанными с жалобами на незаконные свалки и неудовлетворительную работу мусорных полигонов.
"За год на портал поступило 16 662 обращения от граждан. Более половины проблем по этим обращениям успешно решено", — отметил координатор проекта «Генеральная уборка» Дмитрий Миронов.
По оставшимся проблемам со стороны региональных отделений ОНФ направлены обращения в органы власти.
Лучшими регионами по эффективности борьбы со свалками стали Томская, Ивановская и Белгородская области и Республика Татарстан. В этих регионах уровень ликвидации свалок близок к 80%.