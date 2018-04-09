В столице стартовала акция по раздельному сбору отходов

В понедельник, 9 апреля, в столице стартовала акция по раздельному сбору отходов «Разделяй и используй». Она проводится шестой раз при поддержке Департамента природопользования и охраны окружающей среды города.

Первый мобильный пункт заработал на старом Арбате — у театра имени Вахтангова. Бумага, пластик, металл, стекло, оргтехника — для каждого вида отходов установлен отдельный контейнер. Первыми пакеты и коробки с мусором принесли ученики столичной школы №1231, которая располагается по соседству. Рекордсменкой стала Серафима Смыслова из 3 «В» класса — за одну неделю она собрала девять больших пакетов мусора. Их вместе с мамой она и принесла к мобильному пункту. В контейнеры попали стопки исписанных бумаг, пластиковые бутылки. Ее одноклассник Тимофей Смирнов весь мусор уместил в картонной коробке. В нее попала подарочная упаковка от детского конструктора, контейнеры для хранения яиц.

— Наша планета сильно загружена отходами, поэтому мы должны помочь, освободить ее, — говорит Тимофей.

Акция продлится по 22 апреля и охватит десять административных округов, на территории которых можно будет сдать отходы. Как рассказал заместитель руководителя столичного Департамента природопользования Сергей Мельников , за это время мобильные пункты объедут 50 школ, десять вузов и еще десять наиболее посещаемых мест города.

— Основная задача, чтобы жители города, гости столицы научились бережно относиться к природе, активно принимали участие в этом процессе, — сказал Мельников, уточнив, что по итогам 2017 года было собрано 33 тонны отходов. Собранные в рамках акции отходы отправятся сперва на сортировку, а потом на переработку. В дальшейшем его можно будет использовать вторично. Всего же за время проведения акции удалось собрать и переработать свыше 72 тонн отходов.

Место и время остановок мобильных пунктов горожане могут узнать на сайте акциярсо.москва. Также для справок работает телефон горячей линии: +7 (495) 545-54-01.