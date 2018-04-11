Экотехнопарк для переработки мусора почти за 1 млрд рублей построят в Рузе

МОСКВА , 11 апреля. / ТАСС /. Экотехнопарк, на территории которого разместятся предприятия по переработке мусора, начнут строить в конце апреля в Рузском городском округе Московскй области. Объем инвестиций в него составит почти 1 млрд рублей, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета в среду.

"Подрядчик начнет строить «Экотехнопарк» 20 апреля, завершит через год. Сейчас там работает техника, сушат грунт. Проект стоит 980 млн рублей", — процитировали в пресс-службе главу городского округа Максима Тарханова

Это четвертый подобный объект, анонсированный в Московской области . Ранее министр экологии и природопользования Подмосковья Александр Коган заявил, что в регионе будет построено десять современных мусороперерабатывающих комплекса, которые будут включать в себя несколько производств разного профиля: сортировку отходов, переработку органики и вторичного сырья. По его словам, соглашения на три комплекса уже заключены — в Сергиевом Посаде, Каширском и Клинском городском округе. Вместе с четырьмя мусоросжигательными заводами в Подмосковье они представят собой заново выстроенную отрасль обращения с отходами в регионе и позволят снизить долю вывозимого на свалки мусора с 94% до 41% к 2023 году.

По данным пресс-службы Рузского округа, продвигает строительство площадки в Рузе одноименный проект «Экотехнопарк», которым руководит омбудсмен по экологии и природопользованию при президенте РФ Ильдар Неверов . По его словам, технопарк будет состоять из сортировки мусора и нескольких мусороперерабатывающих кластеров.

"Это мусоропереработка, мы будем разбирать мусор по фракциям. Практически ничего не останется для вывоза на сжигание или на полигон. Нам нужен год, чтобы построить предприятие, запустить его в работу. И каждый квартал запускать новые кластеры по переработке тех или иных видов отходов", — процитировали слова Неверова в пресс-службе администрации.