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Экотехнопарк для переработки мусора почти за 1 млрд рублей построят в Рузе
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Экотехнопарк для переработки мусора почти за 1 млрд рублей построят в Рузе 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Экотехнопарк, на территории которого разместятся предприятия по переработке мусора, начнут строить в конце апреля в Рузском городском округе Московскй области. Объем инвестиций в него составит почти 1 млрд рублей, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета в среду.
"Подрядчик начнет строить «Экотехнопарк» 20 апреля, завершит через год. Сейчас там работает техника, сушат грунт. Проект стоит 980 млн рублей", — процитировали в пресс-службе главу городского округа Максима Тарханова.
Это четвертый подобный объект, анонсированный в Московской области. Ранее министр экологии и природопользования Подмосковья Александр Коган заявил, что в регионе будет построено десять современных мусороперерабатывающих комплекса, которые будут включать в себя несколько производств разного профиля: сортировку отходов, переработку органики и вторичного сырья. По его словам, соглашения на три комплекса уже заключены — в Сергиевом Посаде, Каширском и Клинском городском округе. Вместе с четырьмя мусоросжигательными заводами в Подмосковье они представят собой заново выстроенную отрасль обращения с отходами в регионе и позволят снизить долю вывозимого на свалки мусора с 94% до 41% к 2023 году.
По данным пресс-службы Рузского округа, продвигает строительство площадки в Рузе одноименный проект «Экотехнопарк», которым руководит омбудсмен по экологии и природопользованию при президенте РФ Ильдар Неверов. По его словам, технопарк будет состоять из сортировки мусора и нескольких мусороперерабатывающих кластеров.
"Это мусоропереработка, мы будем разбирать мусор по фракциям. Практически ничего не останется для вывоза на сжигание или на полигон. Нам нужен год, чтобы построить предприятие, запустить его в работу. И каждый квартал запускать новые кластеры по переработке тех или иных видов отходов", — процитировали слова Неверова в пресс-службе администрации.
Ранее глава Департамента природопользования и защиты окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский сообщал, что власти рассматривают возможность строительства экотехнопарков в Московском регионе — мусороперерабатывающих кластеров, на которых будут создаваться полная цепочка утилизации мусора от сортировки до переработки. Он отметил, что, скорее всего, крупные такие площадки будут размещаться за пределами столицы из-за плотной жилой застройки Москвы.
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