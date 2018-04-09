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В Сочи произошло химического загрязнения окружающей среды нефтепродуктами
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В Сочи произошло химического загрязнения окружающей среды нефтепродуктами 

Новая Кубань 30 минут назад
Краснодар. 9 апреля — Новая Кубань. Загрязнение окружающей среды произошло в Адлерском районе г. Сочи.
К совершению преступления причастно не установленное пока лицо. Проводится комплекс мероприятий, направленных на уточнение всех обстоятельств.
По факту нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекших загрязнение окружающей среды (ч.2 ст.247 УК РФ) возбуждено уголовное дело. Об этом сообщают в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
События разворачивались с августа 2016 года по июнь 2017 года. Неизвестный гражданин, работая у индивидуального предпринимателя, хранил и обрабатывал опасные вещества и отходы на участке, которых арендовал бизнесмен. Лицензии на данный вид деятельности естественно не имелось.
В итоге произошло загрязнение данного участка земли. Лабораторный анализ почвы показал превышение концентрации металлов и нефтепродуктов.
— Был причинен вред почве в размере, превысившем 600 тысяч рублей, а также нарушено право граждан на благоприятную окружающую среду — Сообщается в релизе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
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