«Свалки сами себя изживут»: Екатеринбург пообещали освободить от незаконных гор мусора

Средний Урал избавят от несанкционированных свалок за ближайшие несколько лет. Об этом сегодня заявил министр ЖКХ Свердловской области . По его словам, в связи с изменениями в законодательстве, которые вступят в силу с 1 июля, мусор уже невыгодно будет сваливать где попало.

По словам замминистра Егора Свалова, сейчас сложно подсчитать, сколько именно мусора лежит на пустырях и в лесах Свердловской области, но его очень много, потому что предприятиям, которые занимаются транспортировкой, проще сбросить груз у обочины, чем довезти до полигона.

— Несанкционированные свалки — это навал мусора объемом больше 1 кубического метра, и объектов таких очень много, только в Екатеринбурге в прошлом году ликвидировали почти 1000 свалок, — сказал Егор Свалов (в недавнем прошлом — руководитель екатеринбургского комитета по экологии. — Прим. ред.). — Но с момента появления региональных операторов транспортировщики лишатся доходов, сваливая отходы куда придется. Они будут получать деньги только после того, как разместят отходы на санкционированном полигоне. Им невыгодно станет брать отходы и везти в лес. Таким образом, свалки сами себя изживут.

В Екатеринбурге, напомним, залежи мусора вызывают законное возмущение горожан. В прошлом году от горевших на Химмаше свалок задыхалось полгорода. На Вторчермете уже много лет грязный снег и мусор бросают на неприметной улице в промзоне.

Также в ближайшем будущем должен решиться вопрос с вывозом мусора из частного сектора. Этим будет заниматься региональный оператор (в Екатеринбурге, восточной и южной части области это ЕМУП «Спецавтобаза»), а с 2019 года ответственность за организацию процесса будет возложена на муниципалитеты.

Так что дачникам, которые сейчас сваливают свой мусор у лесных опушек или вынуждены увозить его на екатеринбургские помойки, придется либо платить за обслуживание контейнерных площадок в своих населенных пунктах, либо покупать специальные пакеты, в которых вывозятся отходы, как это уже сделано во многих местах.