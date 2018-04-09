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В Лакинске земля отравлена нефтепродуктами
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В Лакинске земля отравлена нефтепродуктами 

АиФ Владимир 2 часа назад
Фото: АиФ Владимир
Прокуратура Владимирской области обнаружила зараженный участок площадью 584 квадратных метров. По результатам исследования загрязнение превышает фоновую концентрацию в 108 раз. Ущерб, причиненный нефтяным загрязнением, оценен в 2 млн рублей.
Сейчас материалы переданы в правоохранительные органы. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Загрязнение или иная порча земли вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности вследствие нарушения правил обращения с ядохимикатами и иными опасными химическими веществами при их хранении, использовании и транспортировке, повлекшие причинение вреда окружающей среде».
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