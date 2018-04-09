В Лакинске разлили нефтепродукты

Фото с ресурса oilcapital.ru Настоящее экологическое ЧП выявила в городе Лакинске Собинская межрайонная прокуратура . В районе дома № 10 по улице Ленина на поверхности земли было обнаружено пятно нефтепродуктов, пропитавшее почву.

В тот же день специалистами Владимирского филиала ФГУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по ЦФО» произведен отбор проб почвы. Анализ показал, что на земельном участке площадью 584 квадратных метров загрязнение превышает ПДК (предельно допустимую концентрацию) в 108 раз! Ущерб от загрязнения природы, по подсчетам прокуратуры, превысил 2 млн рублей!

Материалы прокурорской проверки были переданы в полицию, которая возбудила уголовное дело по части 1 статьи 254 УК РФ (Загрязнение или иная порча земли вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности вследствие нарушения правил обращения с ядохимикатами и иными опасными химическими веществами при их хранении, использовании и транспортировке, повлекшие причинение вреда окружающей среды).

Самое сложное, конечно, будет найти конкретного виновника загрязнения почвы. По данному адресу в Лакинске (Ленина, 10) располагается центр техобслуживания автомобилей и шиномонтаж. Рядом расположено несколько кафе. Не исключено, что кто-то из посетителей данных заведений слил на поверхность земли целую цистерну отработанных нефтепродуктов.