Ученица третьего класса создала экологический проект

Ученица 3 «М» класса школы № 1492 Варвара В. в начале учебного года выбрала интересную и социально-значимую тема исследовательского проекта: «Введение раздельного сбора мусора в моем районе».

Руководителем проекта стала, классный руководитель Вари Ю. В. Борисова. Работая над темой, Варвара настолько вдохновилась проектом, что за 8 месяцев организовала и провела значимые мероприятия. Главный результат ее работы — создание социального рекламного ролика.

В ходе работы выяснилось, что жители района относятся к раздельному сбору мусора без энтузиазма, а такой формат просвещения, как ролик с социальной рекламой, отлично помогает вовлекать людей в ежедневную практику сбора отходов. Раздельный сбор отходов помогает не только беречь природу от ненужных загрязнений, но и существенно экономить. Сейчас школьница продолжает изучать тему раздельного сбора мусора и готовится к участию во Всероссийском конкурсе ЭКО проектов. Своим проектом, она хочет привлечь внимание к острой экологической проблеме. Варвара уверена, что система раздельного сбора мусора позволит сократить его объем, а значит сэкономить на вывозе мусора в будущем.

Фото взято: https://bizbi.ru/upload/iblock/b27/b278093cfe13d6ea20701617aed00f17.jpg