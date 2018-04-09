Ещё
Ученица третьего класса создала экологический проект
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученица третьего класса создала экологический проект 

Южное Бутово 1 час назад
Фото: Южное Бутово
Ученица 3 «М» класса школы № 1492 Варвара В. в начале учебного года выбрала интересную и социально-значимую тема исследовательского проекта: «Введение раздельного сбора мусора в моем районе».
Руководителем проекта стала, классный руководитель Вари Ю. В. Борисова. Работая над темой, Варвара настолько вдохновилась проектом, что за 8 месяцев организовала и провела значимые мероприятия. Главный результат ее работы — создание социального рекламного ролика.
В ходе работы выяснилось, что жители района относятся к раздельному сбору мусора без энтузиазма, а такой формат просвещения, как ролик с социальной рекламой, отлично помогает вовлекать людей в ежедневную практику сбора отходов. Раздельный сбор отходов помогает не только беречь природу от ненужных загрязнений, но и существенно экономить. Сейчас школьница продолжает изучать тему раздельного сбора мусора и готовится к участию во Всероссийском конкурсе ЭКО проектов. Своим проектом, она хочет привлечь внимание к острой экологической проблеме. Варвара уверена, что система раздельного сбора мусора позволит сократить его объем, а значит сэкономить на вывозе мусора в будущем.
Фото взято: https://bizbi.ru/upload/iblock/b27/b278093cfe13d6ea20701617aed00f17.jpg
Южное Бутово: последние новости
Игровая зона площадью более 1 тысячи кв. м появится в парке в пойме реки Битца до конца года Детеныш росомахи появился на свет в Московском зоопарке С середины недели в Москву придёт весна
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль рухнул230
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй83
Порошенко придумал альтернативу «Северному потоку-2»133
США «проехались катком» по российскому экспорту оружия172
Сын рассказал о предсмертном пророчестве Черномырдина41
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
00:50
В Московском зоопарке родился детеныш росомахи
Новости Москвы
04:34
Лавров прокомментировал «возможные удары США по Сирии»
Политика
01:12
ЦИК создаст новую избирательную систему
Политика
04:59
В ГП возмутились махинациями с питомцами Скрипалей
Политика
01:02
Лавров заявил о развёрнутой антисирийской кампании
Политика
00:41
Риэлторы нашли самую дешевую квартиру в Москве
Новости Москвы Недвижимость
04:59
Свидетель по делу Березовского испугался за свою безопасность
В мире Другое
01:00
В столице стартовала акция «Разделяй и используй»
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение