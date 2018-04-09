Чиновник облправительства: московский мусор в Ярославль не ввозят

Он пояснил, что в области работают несколько московских организаций, использующих технику со столичными номерами.

«Никаких договоренностей о том, что Ярославская область будет принимать мусор из других регионов, нет», — сказал Пеньков в эфире «Эхо-Москвы» Ярославль ».