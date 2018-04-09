Чиновник облправительства: московский мусор в Ярославль не ввозят 

Директор департамента охраны окружающей среды Ярославской области Дмитрий Пеньков заявил, что на территорию региона не ввозят мусор из Москвы.
Он пояснил, что в области работают несколько московских организаций, использующих технику со столичными номерами.
«Никаких договоренностей о том, что Ярославская область будет принимать мусор из других регионов, нет», — сказал Пеньков в эфире «Эхо-Москвы»-Ярославль».
Напомним, на прошлой неделе депутат облдумы Александр Воробьев рассказал, что видел колонну мусоровозов, везущих партию отходов на полигон «Скоково» под Ярославлем. Лидер коммунистов региона заявил, что этот мусор привезли из Москвы.