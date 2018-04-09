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В Тульской области поддержали инициативу ОНФ о создании «зеленого щита»
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В Тульской области поддержали инициативу ОНФ о создании «зеленого щита» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
По итогам общественных слушаний было принято решение о поддержке предложения об увеличении территории лесопаркового пояса.
Эксперты ОНФ также будут добиваться, чтобы в состав «зеленого щита» вошли наиболее ценные природные территории.
"Мы планируем, что в формируемый «зеленый щит» войдет уникальный культурный памятник «Ясная Поляна». Это поможет сохранить его территорию от посягательств, которые неоднократно фиксировались и пресекались нашими активистами", — сообщил координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрий Миронов.
Федеральный закон о лесопарковых зеленых поясах, вступивший в силу с 1 января 2017 года, подразумевает создание вокруг российских городов особой зоны с ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности.
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