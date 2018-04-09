В Тульской области поддержали инициативу ОНФ о создании «зеленого щита»

По итогам общественных слушаний было принято решение о поддержке предложения об увеличении территории лесопаркового пояса.

Эксперты ОНФ также будут добиваться, чтобы в состав «зеленого щита» вошли наиболее ценные природные территории.

"Мы планируем, что в формируемый «зеленый щит» войдет уникальный культурный памятник «Ясная Поляна». Это поможет сохранить его территорию от посягательств, которые неоднократно фиксировались и пресекались нашими активистами", — сообщил координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрий Миронов

Федеральный закон о лесопарковых зеленых поясах, вступивший в силу с 1 января 2017 года, подразумевает создание вокруг российских городов особой зоны с ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности.