В волгоградских природных парках проходят акции по сохранению первоцветов

На особо охраняемых природных территориях Волгоградской области специалисты проводят эколого-просветительские акции.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областном комитете природы, так, в «Нижнехопёрском» парке специалисты осматривают территорию обитания раннецветущих, проводят учет редких и исчезающих видов растений, занесенных в Красную книгу. В парке «Цимлянские пески» среди школьников проводится сразу несколько творческих конкурсов: создание листовок «Первоцветам — Быть!», открыток «Берегите первоцветы!» и поделок «Красота весенней природы». «Усть-Медведицкий» для ребят 12-17 лет объявил конкурс фотографий «Вестники весны». Отметим, встречаясь с населением, экологи рассказывают о роли первоцветов, редких цветов в защите почвы от обеднения, в сохранении лесов. По словам специалистов, одной из важнейших причин исчезновения дубрав стало уничтожение раннецветущих растений. Без их нектара насекомые-наездники не могут размножаться, что приводит к резкому увеличению лесных вредителей.