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Содержат нитриты и механические примеси: 4 зауральских водоема сильно загрязнены
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Содержат нитриты и механические примеси: 4 зауральских водоема сильно загрязнены 

45.ru 2 часа назад
Фото: 45.ru
Курганский гидрометцентр проверил, насколько загрязнены зауральские водоемы. Мониторинг проведен на 9 водоемах в 13 населенных пунктах. Проверка коснулась рек Тобол, Исеть, Миасс, Теча, Уй, Синара и озер Иткуль, Большой Камаган, Малое Бутырино.
Специалисты отобрали и проанализировали 11 проб поверхностных вод. В четырех пробах (36,4%) концентрация загрязняющих веществ достигла высокого значения.
в верхнем течении реки Тобол в селе Звериноголовском концентрация взвешенных веществ составила 17,0 мг/л;
в реке Уй села Усть-Уйского — высокое загрязнение воды взвешенными веществами (18,0 мг/л) и азотом нитритов (11,9 ПДК);
в реке Исети в черте Шадринска, 3,5 км выше впадения реки Канаш, также излишне высокое содержание взвешенных веществ — 8,0 мг/л;
в селе Першинском в реке Течи выявлен дефицит растворенного кислорода (2,94 мг/л) и высокое загрязнение воды взвешенными веществами (35,0 мг/л).
Как пояснили в пресс-службе Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, нитриты могут поступать в водоемы с бытовыми, сельскохозяйственными и промышленными сточными водами. Взвешенные вещества в воде — это различные механические примеси, находящиеся во взвешенном состоянии: частицы песка, глины, илистые частицы органического происхождения и др. Дефицит кислорода встречается в сильно загрязненных органическими соединениями водоемах, а также в конце длительного подледного периода. Уменьшение концентрации растворенного кислорода хотя бы до 2 мг/дм3 вызывает массовую гибель рыб.
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