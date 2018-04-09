Калужская область не планирует принимать мусор из других регионов

МОСКВА , 9 апреля. / ТАСС /. Территориальная схема обращения с отходами, утвержденная в Калужской области в 2016 году, не предполагает прием мусора из столичного региона. В настоящее время регион не принимает отходы из других областей, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе администрации Калужской области.

"Калужская область мусор из Московской или каких-либо других областей не принимает. Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Калужской области в качестве источников образования отходов предусматривает многоквартирные дома, здания, садовые, дачные и огороднические партнерства, находящиеся на территории муниципальных образований Калужской области. Иные источники образования отходов, в том числе находящиеся на территории соседних регионов, не предусматриваются", — отметили в пресс— службе.

Сейчас на территории Калужской области действуют 13 полигонов для размещения ТКО. Кроме того, еще 14 предприятий имеют лицензию на работы по переработке отходов, четыре из них утилизируют ТБО. Ежегодно на территории региона размещается более 445 тыс. тонн таких отходов.

В 2017 году на территории Калужской области на интерактивной карте свалок, разработанной активистами ОНФ, было отмечено 314 участков несанкционированного складирования мусорных отходов, 165 из которых было ликвидировано.