«Ростерминалуголь» подвел итоги экологического мониторинга в 1 квартале 2018 года

В соответствии с программой регулярных наблюдений, согласованной Невско-Ладожским бассейновым водным управлением Федерального агентства водных ресурсов, с января по март на стивидорном предприятии было отобрано 24 пробы питьевой и сточных вод. В течение отчетного периода на основании плана-графика контроля, утвержденного управлением Роспотребнадзора по Ленинградской области , на исследования также были взяты 9 проб атмосферного воздуха, в том числе 3 пробы на границе Единой санитарно-защитной зоны.

По результатам анализов содержание взвешенных веществ в очищенной воде ниже допустимой нормы (10 мг на кубический метр) в два раза и зафиксировано на уровне 5 мг на кубический метр. При этом среднее значение показателя улучшено на 17% по сравнению с 2017 годом. В пробах атмосферного воздуха, взятых непосредственно на промышленной площадке, средние показатели содержания пыли были на 25% ниже, чем допускают нормативные документы (0,9 мг на кубический метр при норме 1,2 мг).

Уровень шума на границе Единой санитарно-защитной зоны в дневное время не превышал 52 дБ при допустимых 55 дБ, в ночное — 44 дБ при допустимых 45 дБ.

АО «Ростерминалуголь» продолжает осуществлять инвестиции в мониторинг качества воздуха, воды и уровня шума на постоянной основе. Отметим, что на предприятии действует долгосрочная программа повышения экологической безопасности, разработанная по инициативе «Управляющей портовой компании». Одним из этапов программы стало подтверждение в феврале 2018 года соответствия Международному стандарту ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению».