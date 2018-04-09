Российские экологи преодолеют 9 тысяч километров и доберутся до Костромской области

Через Костромскую область пройдет маршрут экспедиции всероссийского эколого-просветительского проекта «Заповедный пояс». Экологи посетят в нашем регионе заповедник «Кологривский лес», сообщает пресс-служба губернатора.

Автоэкспедиция стартовала 5 апреля в национальном парке «Башкирия», а завершат свое путешествие ее участники в мурманском заповеднике «Пасвик».

Полное название экспедиции — «Заповедный пояс. От Белой реки до Белого моря». Она призвана познакомить жителей страны с главными заповедными местами и привлечь внимание к особо охраняемым природным территориям.

На машинах участники преодолеют около 9 тысяч километров, посетят 15 заповедников, среди которых и наш «Кологривский лес». Визит намечен с 14 по 16 апреля, гостей ждет экскурсия по территории заповедника.

В каждом пункте они будут делать фотографии и снимать видео, после чего выложат их в интернет.