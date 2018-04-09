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Российские экологи преодолеют 9 тысяч километров и доберутся до Костромской области
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Российские экологи преодолеют 9 тысяч километров и доберутся до Костромской области 

k1news.ru 3 часа назад
Фото: k1news.ru
Через Костромскую область пройдет маршрут экспедиции всероссийского эколого-просветительского проекта «Заповедный пояс». Экологи посетят в нашем регионе заповедник «Кологривский лес», сообщает пресс-служба губернатора.
Автоэкспедиция стартовала 5 апреля в национальном парке «Башкирия», а завершат свое путешествие ее участники в мурманском заповеднике «Пасвик».
Полное название экспедиции — «Заповедный пояс. От Белой реки до Белого моря». Она призвана познакомить жителей страны с главными заповедными местами и привлечь внимание к особо охраняемым природным территориям.
На машинах участники преодолеют около 9 тысяч километров, посетят 15 заповедников, среди которых и наш «Кологривский лес». Визит намечен с 14 по 16 апреля, гостей ждет экскурсия по территории заповедника.
В каждом пункте они будут делать фотографии и снимать видео, после чего выложат их в интернет.
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