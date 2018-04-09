Ежегодные субботники пройдут в Нягани

Ежегодные масштабные субботники пройдут в Нягани с 13 апреля. Администрация города уже утвердила перечень территорий, которые очистят и озеленят добровольцы.

По данным службы информации ОТРК «Югра», очистку проводят как на улицах города, так и на береговых линиях города. Каждый год вывозится более 2 000 куб. м. отходов.

Отметим, что руководители учреждений Нягани, а также индивидуальные предпринимателям в период с 13 апреля по 12 октября каждую пятницу должны обеспечить участие сотрудников в экологической акции.