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В Приморье зафиксировали значительный прирост числа особей дальневосточного леопарда
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В Приморье зафиксировали значительный прирост числа особей дальневосточного леопарда 

Газета.Ru 54 минуты назад
Специалисты национального парка «Земля Леопарда» подсчитали число обитающих представителей редкого вида семейства кошачьих. Выяснилось, что за прошлый год количество животных превысило 100 особей, сообщает телеканал «360».
Об этом заявил старший научный сотрудник приморского заповедника Глеб Седаш.
По словам Глеба Седаша, сегодня в приморском заповеднике обитает значительная часть от мировой популяции дальневосточного леопарда.
"Было зафиксировано взрослых 84 особи, а также 19 котят, из них 12 маленьких", — сказал он.
Согласно данным сотрудников нацпарка, из этого числа, семеро котят находятся пока еще в «подростковом возрасте». Также в «Земле Леопарда» за 2017 год обнаружили и 25 взрослых особей тигров.
Сообщается, что на территории заповедника действуют порядка 400 автоматических камер. Это крупнейшая в России сеть по видеофиксации жизни дикой природы. Сейчас, научный отдел приморского нацпарка ожидает данных от своих коллег из Китая, на территории которого, ранее, также наблюдали за редкими животными.
Согласно данным «Красной книги», дальневосточный леопард является самым редким хищником из семейства кошачьих на планете. В начале 2000-х годов, в условиях дикой природы, специалисты насчитывали около 30 представителей вымирающих хищников. По данным за 2015 год, популяция этого уникального вида леопарда увеличилась уже до 70 особей.
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