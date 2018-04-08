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Новый экологический маршрут открыли в горном районе Ингушетии
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Новый экологический маршрут открыли в горном районе Ингушетии 

ТАСС 1 час назад
МАГАС, 8 апреля. /ТАСС/. Комитет по туризму Ингушетии презентовал новый пешеходный экологический маршрут к Эка-Чожинскому водопаду в Ассинском ущелье республики, который будет носить название «Памятники природы Ингушетии. Эка-Чожинский водопад», сообщает пресс-служба республиканского комитета по туризму.
"Этот водопад высотой 37 метров сотрудники комитета обнаружили зимой, с наступлением более теплой погоды в марте, мы проведи там субботник, убрали высокую траву и сухие ветки. Теперь мы его включили в список наших туристических маршрутов, чтобы предложить гостям и жителям региона", — рассказала ТАСС пресс-секретарь комитета по туризму Марем Оздоева.
По ее словам, в регионе более 30 туристических маршрутов, разработанных комитетом и большинство из них, относятся к экологическим.
"Наши маршруты экологические: ухоженные тропы, маркировка, в сложных участках имеются ограждения и перила. Это важно, потому что экологические маршруты привлекают, как правило, людей, делающих первые шаги в туризме", — отметила Оздоева.
Согласно исследованию, которое провел Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с журналом «Отдых в России», Ингушетия оказалась на первом месте по критерию «экологическое здоровье региона» и стала самым экологически чистым для туризма регионом России.
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