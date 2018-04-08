Новый экологический маршрут открыли в горном районе Ингушетии

МАГАС , 8 апреля. / ТАСС /. Комитет по туризму Ингушетии презентовал новый пешеходный экологический маршрут к Эка-Чожинскому водопаду в Ассинском ущелье республики, который будет носить название «Памятники природы Ингушетии. Эка-Чожинский водопад», сообщает пресс-служба республиканского комитета по туризму.

"Этот водопад высотой 37 метров сотрудники комитета обнаружили зимой, с наступлением более теплой погоды в марте, мы проведи там субботник, убрали высокую траву и сухие ветки. Теперь мы его включили в список наших туристических маршрутов, чтобы предложить гостям и жителям региона", — рассказала ТАСС пресс-секретарь комитета по туризму Марем Оздоева.

По ее словам, в регионе более 30 туристических маршрутов, разработанных комитетом и большинство из них, относятся к экологическим.

"Наши маршруты экологические: ухоженные тропы, маркировка, в сложных участках имеются ограждения и перила. Это важно, потому что экологические маршруты привлекают, как правило, людей, делающих первые шаги в туризме", — отметила Оздоева.