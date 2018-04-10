Орловскую область за два месяца отчистят от мусора

Орловской области экологический субботник пройдет 28 апреля, сообщает пресс-служба правительства региона.

Экологический двухмесячник стартовал 2 апреля и продлится до 1 июня. За это время в городах и районах Орловской области будет проведена уборка и благоустройство территорий, воинских захоронений, санитарная очистка лесов и береговых зон Оки и Орлика.

Особое внимание будет уделено ликвидации несанкционированных свалок, уборке территорий перед садоводческими обществами и гаражными кооперативами.

Орле планируется очистить 11 га лесных и лесопарковых территорий в черте города, ликвидировать около 50 стихийных свалок, провести уборку берегов Оки, Орлика и озера Светлая жизнь. Также запланирована высадка 850 деревьев и более трех тысяч кустарников.

Всего для уборки областного центра привлекут около 80 единиц спецтехники: 50 единиц по муниципальному договору за счет средств городского бюджета, остальные — на безвозмездной основе.