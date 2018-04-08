Синьцзян внедряет новые стандарты на выбросы загрязняющих веществ

Урумчи, 8 апреля / Синьхуа / — Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе Китая опубликовал новые стандарты для ограничения выбросов загрязняющих веществ компаниями, работающими с минеральным сырьем.

Как сообщили в местном ведомстве по охране окружающей среды, новые стандарты направлены на компании, занимающиеся добычей полезных ископаемых, гальванизацией и производством батарей в уездах Фуюнь, Шачэ и Шаньшань.

Соответствующие компании должны незамедлительно внедрить новые стандарты при строительстве новых и реконструкции и расширении существующих объектов.

Что касается тех объектов, которые уже были сданы в эксплуатацию, или проектная документация которых уже прошла экологическую экспертизу, то в их отношении новые стандарты начнут действовать с 1 апреля 2019 года.

Синьцзян, который в значительной степени зависит от разработки энергетических ресурсов, по-прежнему сталкивается со многими экологическими проблемами, такими как недостаточное сокращение производственных мощностей и неадекватная борьба с загрязнением воздуха и воды.

В некоторых городах, включая административный центр автономного района Урумчи, за последние годы качество воздуха ухудшилось. -0-