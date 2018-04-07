Весна на водоемах: как животные и птицы ведут себя в паводки

Дикая природа давно открыта для прихода весны. В новом выпуске программы «Миллион вопросов о природе» 8 апреля в 6:00 на телеканале «МИР» мы побываем на первых разливах рек и посмотрим на жизнь животных и птиц в условиях весенних паводков. Как происходят миграции птиц, гусей, уток, лебедей, куликов, и как они возвращаются назад туда, откуда улетели при наступлении холодов.

Также посмотрим на то, насколько ловко умеют ориентироваться в пространстве и подстраиваться под условия окружающей среды не только дикие звери, но и амфибии! Не пропустите!

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