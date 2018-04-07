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В столице пройдет экологическая акция
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В Москве пройдет экологическая акция «Разделяй и используй» 

Москва меняется 4 часа назад
Фото: Сергей Авдуевский / Москва меняется
Экологическая акция по раздельному сбору отходов «Разделяй и используй» пройдет в столице с 9 по 22 апреля. Об этом 6 апреля сообщает официальный портал мэра и Правительства Москвы.
«Специальные мобильные пункты для сбора мусора объедут 50 школ, 10 вузов и 10 самых посещаемых мест в 10 округах города. Сдать можно будет пять видов отходов — макулатуру, пластик, металл, стекло, а также оргтехнику», — говорится в материале.
В рамках акции волонтеры расскажут москвичам о стационарных пунктах приема вторсырья и о правильной подготовке мусора к сдаче на переработку.
Особое внимание организаторы мероприятия уделяют работе с подрастающим поколением. Так, среди школ пройдет конкурс на наибольшее количество сданных отходов. Учебным заведениям, которые займут первые три места, вручат награды.
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