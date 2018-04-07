На утилизацию ртутьсодержащих отходов в Пскове потратят 285 тысяч рублей 

Экологическое предприятие «Меркурий» выиграло аукцион на утилизацию ртутьсодержащих отходов из ангара в Пскове по улице Индустриальной, 26. Как сообщает «МК в Пскове», фирма получит за эти работы 285 тысяч 869 рублей. В соответствии с документами, ртутьсодержащие отходы расположены в ангаре в черте города Пскова на территории промышленной площадки. Длина ангара — 38 метров, ширина — 10 мертов, высота до 6 метровФирме предстоит утилизировать 1 тысячу ламп типа ЛБ, 6 тысяч 800 килограммов битых ртутных ламп и 471 килограмм упаковок из полимерных материалов, загрязнённых ртутью. Предприятие сбило изначальную цену контракта с 862 тысяч 596 рублей. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».