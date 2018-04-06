Выброс диоксида серы зафиксирован в Нижнем Тагиле 

Диоксид серы — бесцветный газ. Источники те же, что и для взвешенных частиц, особенно сжигание угля и нефти. Вступает в каталитические или фотохимические реакции с другими загрязняющими веществами с образованием SO3, серной кислоты и сульфатов. Типичные процессы образования дисперсионных аэрозолей — измельчение угля, ветровая эрозия почвы.
Как сообщает министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области, автоматические станции контроля обнаружили превышение предельно допустимой среднесуточной концентрации загрязняющих веществ в Нижнем Тагиле (ул. Пархоменко) — диоксида серы — 2,1ПДКсс.
ПДКсс — средне суточная предельно допустимая концентрация вредного вещества в воздухе населённых мест.
Смог продержится до вечера субботы.
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