Москвичам расскажут о раздельном сборе мусора 

В Москве с 9 по 22 апреля проведут экологическую акцию по раздельному сбору мусора «Разделяй и используй». Специальные мобильные пункты для сбора отходов объедут 50 школ, десять вузов и десять самых посещаемых мест в десяти округах города, сообщает официальный портал правительства столицы.
В мобильных пунктах можно будет сдать различный мусор — макулатуру, пластик, металл, стекло, а также оргтехнику.
Главная цель такой акции — популяризация раздельного сбора отходов и экологического образа жизни. Кроме того, волонтеры расскажут горожанам о стационарных пунктах приема вторсырья и правильной подготовке мусора к сдаче на переработку.
Отмечается, что акция «Разделяй и используй» проходит шестой год подряд. За это время было собрано и переработано 72 тонны отходов.
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