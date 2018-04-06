Ещё
Москвичам расскажут о раздельном сборе мусора
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
У Дурова нашли британское гражданство
У Дурова нашли британское гражданство

Москвичам расскажут о раздельном сборе мусора 

Мир24 2 часа назад
В Москве с 9 по 22 апреля проведут экологическую акцию по раздельному сбору мусора «Разделяй и используй». Специальные мобильные пункты для сбора отходов объедут 50 школ, десять вузов и десять самых посещаемых мест в десяти округах города, сообщает официальный портал правительства столицы.
В мобильных пунктах можно будет сдать различный мусор — макулатуру, пластик, металл, стекло, а также оргтехнику.
Главная цель такой акции — популяризация раздельного сбора отходов и экологического образа жизни. Кроме того, волонтеры расскажут горожанам о стационарных пунктах приема вторсырья и правильной подготовке мусора к сдаче на переработку.
Отмечается, что акция «Разделяй и используй» проходит шестой год подряд. За это время было собрано и переработано 72 тонны отходов.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Москвичи увидят первоцветы в середине апреля США ввели новые санкции против российских граждан Путин: Граница России открыта для тех, кто идет с добром
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США заговорили об угрозе военным летчикам58
Путин уволил одиннадцать генералов274
США ввели санкции против российских бизнесменов332
На Украине угрожают взорвать Крымский мост363
Малышева оправдалась за скандал с собаками652
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение