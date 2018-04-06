«Мусорный» туризм, воздуховод и разделение: как европейцы избавляются от отходов

Жители Швейцарии отвозят бытовые отходы во Францию и выкидывают мусор в ее приграничных районах. Таким образом экономные швейцарцы сокращают затраты на утилизацию отходов. На какие еще ухищрения идут европейцы в попытках избавиться от мусора, рассказывает «360».

Жители Швейцарии нашли необычный способ сэкономить на расходах на утилизацию мусора. Как пишет французское издание Le Parisien, находчивые швейцарцы начали вывозить мусор в приграничные районы Франции, где платить за отходы нет необходимости.

Хитрую схему рассекретили сотрудники таможни Франш-Конте. Этот французский регион граничит со Швейцарией. Только за прошлый год французские таможенники задержали 140 граждан соседней страны, которые направлялись к их границе с полными пакетами мусора в багажнике. Правонарушителям выписали штраф в размере 150 евро. Но и денежное взыскание не остановило упорных швейцарцев, которые все-таки подбросили мусор соседям. По оценкам местной таможни, граждане Швейцарии пытались утилизировать на их территории около 10 тонн бытовых отходов.

Причиной такого поведения стали высокие цены на выброс мусора в стране и сложная схема утилизации отходов. Так, в некоторых регионах Швейцарии разрешается выбрасывать отходы только в мешках, одобренных местными властями, в других установлены электронные урны. Причем такие мусорные накопители берут плату за каждый килограмм мусора. Разовый выброс мусора обходится жителям страны примерно в два швейцарских франка или 1,7 евро.

Чтобы сэкономить и уменьшить итоговый объем отходов, швейцарцы тщательно сортируют мусор. Почти в каждом доме имеется отдельное ведро для приема бумаги, стекла, металла, пластика, остатков пищи и неперерабатываемых отходов. Если упаковка состоит из нескольких материалов — например, на стеклянную бутылку нанесена этикетка, то их нужно отделить друг от друга и поместить каждый в свой контейнер.

Отсортированный мусор можно отнести в урну только в специальном мешке, который делают на местных заводах. В импортной упаковке отходы просто не примут. За нарушение режима утилизации отходов на горожан накладывают штраф в размере до 10 тысяч франков (600 тысяч рублей). А отходы, которые нельзя после упаковки сбросить в баки, доставляют на специальные пункты сбора сами жители.

Во всей Европе утилизация мусора построена по системе «загрязнитель платит», рассказала «360» член экологического движения «Раздельный сбор» Екатерина Шалунова. Жители сами выбирают способ утилизации отходов и платят за услугу разную стоимость.

К примеру, отвезти мусор на захоронение на полигон или в мусоросжигательный завод будет стоить дороже, чем отсортировать его на несколько фракций и сдать на переработку. Такой рыночный механизм позволил не только существенно сократить число отходов в Европе, но и спровоцировал рост вторичного производства. Кроме того, рациональное использование ресурсов положительно отразилось на экологии

— Екатерина Шалунова.

Воздуховод для отходов

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В других странах Европы власти так же щепетильно относятся к проблеме утилизации отходов. К примеру, в Германии работает единая система цветных контейнеров для сбора мусора. В бак голубого окраса нужно выбрасывать бумажные изделия, зеленые контейнеры предназначены для органических отходов, а желтые — для пластика и производных от него. Просроченные лекарства у немцев принимают аптеки, а для старых батареек имеются приемные пункты в магазинах.

За вывоз мусора немцам приходится платить от 10 до 25 евро в месяц. Но жителям Германии иногда удается сократить эти расходы, поставив один бак для всех соседей с лестничной площадки.

Не отстает в этом вопросе и Швеция . Помимо стандартного раздела мусора на четыре фракции — бумагу, пластик, металл и органику — шведы разделяют стеклянные бутылки по цвету. Цветное стекло отправляется в один контейнер, а прозрачное — в другой.

Мусор в Швеции собирают не только в специальные баки. В некоторых городах используют такой вид транспортировки мусора, как подземный воздуховод. При таком способе сбора мусора над землей видна лишь верхушка урны с отверстием под отходы, а под землей располагается основная ее накопительная часть.