Росприроднадзор оштрафовал завод в Челябинской области из-за превышения норм выбросов 

Копейский машиностроительный завод в Челябинской области привлекли к административной ответственности, сообщает URA.RU.
Инспекторы Росприроднадзора установили, что количество выбросов с предприятия в атмосферу превышает допустимые нормы.
В ведомстве рассказали, что завод как юрлицо и несколько его сотрудников оштрафованы на общую сумму в 254 тыс. руб.
Временно приостановлено действие разрешения предприятия на выброс загрязняющих веществ.
Кроме того, суд удовлетворил требование Росприроднадзора о приостановке работы литейного цеха. Использование шеститонной электродуговой печи запрещено на три месяца.
Ранее сообщалось, что в Челябинске водителей штрафовали из-за вредных выбросов.