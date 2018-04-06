Росприроднадзор оштрафовал завод в Челябинской области из-за превышения норм выбросов

Инспекторы Росприроднадзора установили, что количество выбросов с предприятия в атмосферу превышает допустимые нормы.

В ведомстве рассказали, что завод как юрлицо и несколько его сотрудников оштрафованы на общую сумму в 254 тыс. руб.

Временно приостановлено действие разрешения предприятия на выброс загрязняющих веществ.

Кроме того, суд удовлетворил требование Росприроднадзора о приостановке работы литейного цеха. Использование шеститонной электродуговой печи запрещено на три месяца.