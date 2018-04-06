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Росприроднадзор оштрафовал завод в Челябинской области из-за превышения норм выбросов
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Росприроднадзор оштрафовал завод в Челябинской области из-за превышения норм выбросов 

RT на русском 1 час назад
Копейский машиностроительный завод в Челябинской области привлекли к административной ответственности, сообщает URA.RU.
Инспекторы Росприроднадзора установили, что количество выбросов с предприятия в атмосферу превышает допустимые нормы.
В ведомстве рассказали, что завод как юрлицо и несколько его сотрудников оштрафованы на общую сумму в 254 тыс. руб.
Временно приостановлено действие разрешения предприятия на выброс загрязняющих веществ.
Кроме того, суд удовлетворил требование Росприроднадзора о приостановке работы литейного цеха. Использование шеститонной электродуговой печи запрещено на три месяца.
Ранее сообщалось, что в Челябинске водителей штрафовали из-за вредных выбросов.
RT на русском: последние новости
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