Систему дегазации на свалке под Серпуховом планирую установить летом

МОСКВА , 6 апреля. / ТАСС /. Специалисты планируют начать работы по дегазации свалки «Лесная» в Серпуховском районе Подмосковья 30 июня. Об этом в пятницу сообщила пресс— служба пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области.

"Мы ожидаем, что в июне из Австрии будет доставлен большой высокотемпературный факел, который будет сжигать около 2500 кубометров свалочного газа в час, 30 июня планируем начать дегазацию, что позволит утилизировать с максимальной эффективностью свалочный газа и снизить негативное воздействие на атмосферный воздух от полигона", — цитирует пресс-служба министра экологии и природопользования области Александра Когана

Специалисты подрядной организации пробурили уже 20 скважин для сбора свалочного газа, добавил чиновник, уточнив, что поручил увеличить объем завозимых чистых грунтов для пересыпки тела полигона и разработать план дегазации второй части полигона.

Сейчас на мусорном полигоне «Лесная» завершается монтаж аппаратно-программного комплекса контроля и управления размещением отходов, который будет подключен к единой автоматизированной информационной системе «АИС „Отходы“, добавили в пресс-службе.