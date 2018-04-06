Председатель комиссии ОП РФ проверила Астраханскую область на организацию санитарной очистки

До 1 мая года во всех субъектах России должны быть отобраны региональные операторы по обращению отходами. С ними органы исполнительной власти на конкурсной основе должны заключить соответствующие соглашения.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей среды Альбина Дударева с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Василием Корнильевым совершили рабочую поездку в Астраханскую область . Они посмотрели, как организована санитарная очистка субъекта, ознакомились с работой одного из первых в стране региональных операторов, а также посетили одно из предприятий по переработке ТКО.

«Первое, что бросилось в глаза, когда мы проезжали по улицам Астрахани , это мусорные навалы. И я в очередной раз убедилась, что от слов к делу в сфере обращения с отходами производства и потребления перешли далеко не все. Кучи какого-то строительного и бытового мусора локально лежат в разных местах», — сказала Дударева.

Руководитель компании «Чистый город» Полина Вергун уточнила, что «основная цель регионального оператора — минимизация захоронения путем максимального отбора полезных фракций на сортировочном комплексе, введение раздельного сбора, компостирование органических отходов и безопасное размещение неутилизируемых фракций».

При этом власти не должны перекладывать всю ответственность за обращение с отходами на регоператора, необходимо оставить за государством часть управленческих функций.

Посетив мусоросортировочный комплекс регионального оператора ООО «ЭкоЦентр», Дударева рассказала, что данный объект нуждается в серьезной модернизации.