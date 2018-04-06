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«Разделяй и используй»: москвичей научат правильно собирать мусор
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«Разделяй и используй»: москвичей научат правильно собирать мусор 

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы 2 часа назад
Фото: Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
Экологическая акция по раздельному сбору отходов «Разделяй и используй» пройдет в столице с 9 по 22 апреля. Специальные мобильные пункты для сбора мусора объедут 50 школ, 10 вузов и 10 самых посещаемых мест в 10 округах города. Сдать можно будет пять видов отходов — макулатуру, пластик, металл, стекло, а также оргтехнику.
Главная цель проекта — популяризация раздельного сбора отходов и экологического образа жизни. Волонтеры акции расскажут горожанам о стационарных пунктах приема вторсырья и о том, как правильно подготовить мусор к сдаче на переработку.
Особое внимание уделят работе со школами. Среди них проведут конкурс на наибольшее количество сданных отходов. Учебные заведения, которые займут первые три места, получат награды.
Акция «Разделяй и используй» проходит шестой год подряд. За это время было собрано и переработано 72 тонны отходов. В прошлом году в ходе акции собрали 33,5 тонны вторсырья. Больше всего сдали макулатуры — 32,5 тонны. Также участники экологического мероприятия собрали 195 килограммов металлолома, 275 килограммов стекла и 421 килограмм пластика. А вот бытовой техники сдали всего четыре килограмма.
Подробную информацию можно узнать по телефону: +7 (495) 545-54-01, а также на сайте акции «Разделяй и используй».
Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы: последние новости
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