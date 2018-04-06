Минприроды РФ проводит конкурс «Заповедные острова России»

Эколого-просветительский центр "Заповедники" и общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация "Российское движение школьников" при поддержке Минприроды России организуют всероссийский конкурс реализованных природоохранных проектов "Заповедные острова России".

В этом году он будет посвящен редким видам животных и растений, занесенных в Красную книгу, а также роли заповедных территорий в сохранении биологического разнообразия. Участниками могут стать школьники и молодежь в возрасте 10-17 лет, а также педагоги, работники особо охраняемых природных территорий и специалисты иных профильных организаций, сообщает пресс-служба министерства.

"Конкурс проводится в целях развития творческой добровольческой инициативы детей и молодежи, экологического образования, формирования общественной поддержки ООПТ", — говорится в сообщении.

Конкурс для школьников и молодежи проводится по номинациям "Исследования и современные технологии для заповедных островов", "Практическая помощь заповедным островам", "Творчество во благо заповедных островов". Для педагогов, работников ООПТ и иных специалистов введена номинация "Авторские методические разработки эколого-просветительских программ по проведению занятий о редких животных и растениях на заповедных территориях".