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Минприроды РФ проводит конкурс «Заповедные острова России»
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Минприроды РФ проводит конкурс «Заповедные острова России» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Эколого-просветительский центр "Заповедники" и общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация "Российское движение школьников" при поддержке Минприроды России организуют всероссийский конкурс реализованных природоохранных проектов "Заповедные острова России".
В этом году он будет посвящен редким видам животных и растений, занесенных в Красную книгу, а также роли заповедных территорий в сохранении биологического разнообразия. Участниками могут стать школьники и молодежь в возрасте 10-17 лет, а также педагоги, работники особо охраняемых природных территорий и специалисты иных профильных организаций, сообщает пресс-служба министерства.
"Конкурс проводится в целях развития творческой добровольческой инициативы детей и молодежи, экологического образования, формирования общественной поддержки ООПТ", — говорится в сообщении.
Конкурс для школьников и молодежи проводится по номинациям "Исследования и современные технологии для заповедных островов", "Практическая помощь заповедным островам", "Творчество во благо заповедных островов". Для педагогов, работников ООПТ и иных специалистов введена номинация "Авторские методические разработки эколого-просветительских программ по проведению занятий о редких животных и растениях на заповедных территориях".
В состав жюри войдут специалисты Минприроды и Минобрнауки России, представители ООПТ и природоохранных общественных организаций, преподаватели, ученые и журналисты.
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