Роспотребнадзор не нашел загрязнений в озере Иртяш под Челябинском 

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области не выявило загрязняющих веществ в озере Иртяш города Озерск, передает РИА Новости.
В пятницу представители МУП «Кыштымводоканал» заявили, что на очистных сооружениях Кыштыма недалеко от Озерска обнаружено значительное превышение допустимых концентраций полихлорированных дифенилов.
В Кыштыме был выявлен источник появления данных веществ в сточных водах. Но проведенные анализы озера Иртяш, питьевого источника Озерска, показали, что содержание хлора в водоеме не превышено.