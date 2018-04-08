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Роспотребнадзор не нашел загрязнений в озере Иртяш под Челябинском
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Роспотребнадзор не нашел загрязнений в озере Иртяш под Челябинском 

BFM.RU 3 часа назад
Фото: 74.ru
Управление Роспотребнадзора по Челябинской области не выявило загрязняющих веществ в озере Иртяш города Озерск, передает РИА Новости.
В пятницу представители МУП «Кыштымводоканал» заявили, что на очистных сооружениях Кыштыма недалеко от Озерска обнаружено значительное превышение допустимых концентраций полихлорированных дифенилов.
В Кыштыме был выявлен источник появления данных веществ в сточных водах. Но проведенные анализы озера Иртяш, питьевого источника Озерска, показали, что содержание хлора в водоеме не превышено.
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