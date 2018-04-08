Роспотребнадзор не нашел загрязнений в озере Иртяш под Челябинском

В пятницу представители МУП «Кыштымводоканал» заявили, что на очистных сооружениях Кыштыма недалеко от Озерска обнаружено значительное превышение допустимых концентраций полихлорированных дифенилов.

В Кыштыме был выявлен источник появления данных веществ в сточных водах. Но проведенные анализы озера Иртяш, питьевого источника Озерска, показали, что содержание хлора в водоеме не превышено.