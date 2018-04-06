Ещё
На Урале из-за жалоб жителей остановлена работа предприятия по выпуску угольных брикетов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Урале из-за жалоб жителей остановлена работа предприятия по выпуску угольных брикетов 

ТАСС 1 час назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 апреля. /ТАСС/. Суд приостановил деятельность предприятия «САТИС» (производство брикетов из мелкого торфа и угля — прим. ТАСС) на которое жаловались жители города Березовского (Свердловская область) из-за угольной пыли. Компания продолжит деятельность после устранения всех выявленных нарушений, сообщили в пятницу в пресс-службе Свердловской областной прокуратуры.
"По итогам проверки прокуратура города направила исковое заявление с требованиями обязать «САТИС» устранить нарушения, в том числе привести в соответствие санитарно-защитную зону предприятия, обеспечив ее расстояние от жилых домов не менее 300 метров. Исковое заявление прокуратуры судом удовлетворено в полном объеме, предприятие признало требования надзорного органа. Деятельность предприятия приостановлена до устранения им выявленных нарушений", — говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, предприятие должно было обеспечить наличие санитарной зоны. Однако фактически, по данным пресс-службы, расстояние от границы производственной площадки предприятия до ближайшего жилого дома составляло всего 60 метров.
"По этой причине жители близлежащих домов жаловались на угольную пыль. Предприятие не разработало проект предельно— допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отсутствовало санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Кроме того, «САТИС» не проводились лабораторные исследования за загрязнением атмосферного воздуха в зоне влияния выбросов, протоколы лабораторных испытаний отсутствовали, производственный контроль за загрязнением атмосферного воздуха организован не был", — сказали в пресс-службе.
ТАСС: последние новости
"Мосэкомониторинг" зафиксировал наличие запаха сероводорода в воздухе в ночь на 5 апреля В Екатеринбурге открылся Третий Всероссийский конгресс по промышленной экологии регионов "Альянс зеленых" пригласил "Зеленых" и "Яблоко" на праймериз перед выборами мэра Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ167
Пока вы спали: Россия готовит сенсацию к 9 мая317
В Москву придет аномальное потепление14
Поплавская сорвала шоу на НТВ69
Обзор зарубежных СМИ: Зачем Россия «торопит» Крымский мост13
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
02:12
Запретить призыв в армию без повестки
Армия
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
00:45
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова
Шоу-бизнес
00:45
Рыба-монстр с человеческими зубами
Общество
02:58
В Москву придет аномальное потепление
Общество Новости Москвы
03:15
Стала известна судьба домашних животных Скрипалей
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение