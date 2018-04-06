На Урале из-за жалоб жителей остановлена работа предприятия по выпуску угольных брикетов

ЕКАТЕРИНБУРГ , 6 апреля. / ТАСС /. Суд приостановил деятельность предприятия «САТИС» (производство брикетов из мелкого торфа и угля — прим. ТАСС) на которое жаловались жители города Березовского ( Свердловская область ) из-за угольной пыли. Компания продолжит деятельность после устранения всех выявленных нарушений, сообщили в пятницу в пресс-службе Свердловской областной прокуратуры.

"По итогам проверки прокуратура города направила исковое заявление с требованиями обязать «САТИС» устранить нарушения, в том числе привести в соответствие санитарно-защитную зону предприятия, обеспечив ее расстояние от жилых домов не менее 300 метров. Исковое заявление прокуратуры судом удовлетворено в полном объеме, предприятие признало требования надзорного органа. Деятельность предприятия приостановлена до устранения им выявленных нарушений", — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, предприятие должно было обеспечить наличие санитарной зоны. Однако фактически, по данным пресс-службы, расстояние от границы производственной площадки предприятия до ближайшего жилого дома составляло всего 60 метров.

"По этой причине жители близлежащих домов жаловались на угольную пыль. Предприятие не разработало проект предельно— допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отсутствовало санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Кроме того, «САТИС» не проводились лабораторные исследования за загрязнением атмосферного воздуха в зоне влияния выбросов, протоколы лабораторных испытаний отсутствовали, производственный контроль за загрязнением атмосферного воздуха организован не был", — сказали в пресс-службе.