Ещё
В Златоусте открылся пункт по сбору батареек, ламп и термоментров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Златоусте открылся пункт по сбору батареек, ламп и термоментров 

Хорошие новости 1 час назад
Фото: Хорошие новости
Возле входа в национальный парк «Таганай» установили контейнер по сбору вредных бытовых отходов. Теперь жители Златоуста присоединятся к Всероссийскому проекту «Экобокс».
Возле входа в новый визит-центр Центральной усадьбы установлен специальный оранжевый контейнер с двумя отделениями. В одном будут собирать ненужные либо отслужившие свой срок батарейки, а в другом — энергосберегающие лампы и ртутные термометры.
Каждые три месяца экобокс будут опустошать, а его содержимое отправлять на специализированные перерабатывающие предприятия.
— Это полноценный цикл безопасного сбора вредных бытовых отходов. Кроме того, одной из его основных задач является экологическое просвещение и формирование экологической культуры населения, — говорит директор нацпарка «Таганай» Алексей Яковлев. — Цивилизованный подход к обращению с отходами поможет снизить негативное воздействие на окружающую среду.
Как сообщили в пресс-службе «Таганая», за год экобокс поможет безопасно утилизировать больше 350 килограммов батареек и до 4200 тысяч ламп.
Сайт hornews.com напоминает, что главная опасность выбрасывания элементов питания в мусорное ведро заключается в загрязнении почвы ртутью, никелем, кадмием, свинцом, литием. А процесс разложения батарейки в естественных условиях длится более ста лет. Именно поэтому сайт принял участие в специальном проекте по сбору и утилизации батареек.
Хорошие новости: последние новости
Роструд напомнил южноуральцам о праздничных выходных в мае и июне Челябинцы голосуют, чтобы город получил 9 000 бесплатных деревьев Мария Машкова: "Настоящие большие вещи юмором не очернишь!"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ167
Пока вы спали: Россия готовит сенсацию к 9 мая317
В Москву придет аномальное потепление14
Поплавская сорвала шоу на НТВ69
Обзор зарубежных СМИ: Зачем Россия «торопит» Крымский мост13
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
02:12
Запретить призыв в армию без повестки
Армия
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
00:45
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова
Шоу-бизнес
00:45
Рыба-монстр с человеческими зубами
Общество
02:58
В Москву придет аномальное потепление
Общество Новости Москвы
03:15
Стала известна судьба домашних животных Скрипалей
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение