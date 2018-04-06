В Златоусте открылся пункт по сбору батареек, ламп и термоментров

Возле входа в национальный парк «Таганай» установили контейнер по сбору вредных бытовых отходов. Теперь жители Златоуста присоединятся к Всероссийскому проекту «Экобокс».

Возле входа в новый визит-центр Центральной усадьбы установлен специальный оранжевый контейнер с двумя отделениями. В одном будут собирать ненужные либо отслужившие свой срок батарейки, а в другом — энергосберегающие лампы и ртутные термометры.

Каждые три месяца экобокс будут опустошать, а его содержимое отправлять на специализированные перерабатывающие предприятия.

— Это полноценный цикл безопасного сбора вредных бытовых отходов. Кроме того, одной из его основных задач является экологическое просвещение и формирование экологической культуры населения, — говорит директор нацпарка «Таганай» Алексей Яковлев . — Цивилизованный подход к обращению с отходами поможет снизить негативное воздействие на окружающую среду.

Как сообщили в пресс-службе «Таганая», за год экобокс поможет безопасно утилизировать больше 350 килограммов батареек и до 4200 тысяч ламп.

Сайт hornews.com напоминает, что главная опасность выбрасывания элементов питания в мусорное ведро заключается в загрязнении почвы ртутью, никелем, кадмием, свинцом, литием. А процесс разложения батарейки в естественных условиях длится более ста лет. Именно поэтому сайт принял участие в специальном проекте по сбору и утилизации батареек.