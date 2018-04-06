Неприятный дым в Центральном районе Выксы. Дымит ЗАО «Теплоизол» 

Дымит ЗАО «Теплоизол»28 марта заметили дым жители Центрального микрорайона, плотный дым распространялся над городом со стороны улицы Шлаковой. Это произошло поздно вечером.
На следующее утро в ЕДДС Выксы была направлена жалоба по данному инциденту. На обращение граждан сразу же отреагировал отдел надзорной деятельности округа и отдел экологического надзора и охраны окружающей среды Минэкологии области. Ситуацию прокомментировал начальник Юго-Западного МРО регионального государственного экологического надзора и охраны окружающей среды Людмила Абдуллаева:
«29 марта из службы ЕДДС города Выкса в Юго-Западный МРО регионального государственного экологического надзора и охраны окружающей среды минэкологии Нижегородской области поступило сообщение о том, что граждане жалуются на сильное задымление в микрорайоне Центральный предположительно в результате сжигания древесных отходов на территории, принадлежащей ЗАО «Теплоизол». В тот же день специалист минэкологии провел обследование территории «Теплоизола», в ходе которого факт задымления подтвердился. В отношении ЗАО «Теплоизол» возбуждено дело об административном правонарушении и проводится административное расследование по статье 8.2 КоАП РФ.»
За последние 2 года ЗАО «Теплоизол» неоднократно был уличен в совершении аналогичных деяний, всего было вынесено 5 постановлений о привлечении его к административной ответственности по статье 8.2 КоАП РФ в виде штрафов.