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Неприятный дым в Центральном районе Выксы. Дымит ЗАО «Теплоизол»
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Неприятный дым в Центральном районе Выксы. Дымит ЗАО «Теплоизол» 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
Дымит ЗАО «Теплоизол»28 марта заметили дым жители Центрального микрорайона, плотный дым распространялся над городом со стороны улицы Шлаковой. Это произошло поздно вечером.
На следующее утро в ЕДДС Выксы была направлена жалоба по данному инциденту. На обращение граждан сразу же отреагировал отдел надзорной деятельности округа и отдел экологического надзора и охраны окружающей среды Минэкологии области. Ситуацию прокомментировал начальник Юго-Западного МРО регионального государственного экологического надзора и охраны окружающей среды Людмила Абдуллаева:
«29 марта из службы ЕДДС города Выкса в Юго-Западный МРО регионального государственного экологического надзора и охраны окружающей среды минэкологии Нижегородской области поступило сообщение о том, что граждане жалуются на сильное задымление в микрорайоне Центральный предположительно в результате сжигания древесных отходов на территории, принадлежащей ЗАО «Теплоизол». В тот же день специалист минэкологии провел обследование территории «Теплоизола», в ходе которого факт задымления подтвердился. В отношении ЗАО «Теплоизол» возбуждено дело об административном правонарушении и проводится административное расследование по статье 8.2 КоАП РФ
За последние 2 года ЗАО «Теплоизол» неоднократно был уличен в совершении аналогичных деяний, всего было вынесено 5 постановлений о привлечении его к административной ответственности по статье 8.2 КоАП РФ в виде штрафов.
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