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РМК поделилась опытом подготовки менеджеров-экологов
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РМК поделилась опытом подготовки менеджеров-экологов 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
Русская медная компания (РМК) представила опыт подготовки кадров для управления экологической безопасностью в рамках II Всероссийского конгресса «Промышленная экология регионов». Мероприятие прошло в Екатеринбурге 3-4 апреля 2018 года.
На круглом столе «Кадровая политика регионов при переходе на зеленую экономику — необходимость формирования системного подхода» выступила вице-президент по экологической и промышленной безопасности РМК Наталия Гончар. Она отметила, что современная промышленность уделяет пристальное внимание охране окружающей среды, поэтому предъявляет высокие требования к квалификации экологов.
"Экологи фактически включены в большинство производственных и бизнес-процессов Русской медной компании. Они взаимодействуют с десятью различными службами внутри компании, а также с государственными учреждениями, научно-исследовательскими институтами и общественностью. Поэтому, они должны не только владеть теорией и практикой по своему основному профилю, но и свободно ориентироваться в юриспруденции, экономике, социологии, гидрологии, геологии, химии и других сферах деятельности", — подчеркнула Н. Гончар.
Для повышения квалификации и эффективности работы сотрудники предприятий РМК регулярно участвуют в региональных, всероссийских и международных научно-практических конференциях и семинарах по вопросам охраны окружающей среды и экологическому законодательству. Дополнительно экологической безопасности и обращению с отходами обучено около 300 человек.
Ежегодно сотрудники экологических служб холдинга собираются на конференцию «Стратегия на века — экология и РМК». Она предназначена для обмена опытом, развития навыков командной работы, совместного формирования экологической стратегии компании и обсуждения нововведений в законодательстве.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе РМК, предприятия компании ежегодно принимают на практику студентов-экологов Магнитогорского государственного технического университета имени Носова, Санкт-Петербургского государственного горного университета и других. В 2017 году они стажировались на Михеевском ГОКе, Коркинском угольном разрезе и строящемся Томинском ГОКе, а также на Новгородском металлургическом заводе и в Александринской горно-рудной компании.
РМК готова расширять сотрудничество с вузами с сфере подготовки профессиональных инженеров по охране окружающей среды. «Большинство предприятий РМК имеют передовые для российской промышленности экологические стандарты, поэтому на их примере студенты могут изучать принципы „зеленой экономики“ уже сегодня», — уверена Н. Гончар.
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