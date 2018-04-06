В Башкирии у зоопарка забрали краснокнижных животных из-за ужасных условий

По требованию Бирской межрайонной прокуратуры суд конфисковал у передвижного зоопарка «Зоолунопарк Барс» краснокнижных животных. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства республики.

Директор учреждения не организовал нормальные условия обитания животных. Истощённые звери жили в грязных и холодных помещениях.

Кроме того, 7 особей птиц и хищных животных, занесенных в Красную книгу, были в зоопарке без соответствующих документов.

Руководителя организации оштрафовали на 25 тысяч рублей, а краснокнижных животных конфисковали.